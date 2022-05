Giornalista di Al Jazeera uccisa a sangue freddo a Jenin

TEL AVIV (ISRAELE) - Una giornalista di Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, è rimasta uccisa dopo essere stata colpita da spari alla testa nel corso di scontri fra miliziani palestinesi ed esercito israeliano nel campo profughi di Jenin in Cisgiordania, dove anche un altro giornalista è stato ferito. Secondo l'agenzia palestinese Wafa, che cita il ministero della Sanità palestinese, la giornalista Abu Akleh, (51 anni) "è morta dopo essere stata colpita dall'esercito dell'occupazione". Secondo Al Jazeera è stata uccisa a "sangue freddo" dalle forze israeliane. L'emittente televisiva Al-Jazeera, con sede in Qatar, ha poi commentato: "Chiediamo alla comunità internazionale di condannare e ritenere responsabili le forze di occupazione israeliane per aver deliberatamente preso di mira e ucciso la nostra collega Shireen Abu Akleh".