Il presidente dell'Ordine dei giornalisti del Lazio, Guido D'Ubaldo, esprime "solidarietà nei confronti dei giornalisti Gianluca Lengua e Emanuele Zotti, aggrediti da due addetti alla sicurezza della As Roma durante il loro lavoro di cronisti". "La violenza e le intimidazioni - si legge in una nota - non possono mai essere tollerate e non può essere accettato che venga calpestato il diritto di informare, caposaldo della libertà di stampa".