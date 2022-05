A Milano un video porno trasmesso per sbaglio da una farmacia

MILANO - A Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, martedì 31 maggio un fatto insolito ha catturato l'attenzione dei passanti ed è diventato in breve tempo virale sul web e sui social: sull'insegna di una farmacia è stato trasmesso un video porno. Non si conoscono le cause e non si sa se è stata opera di qualche hacker o se un problema tecnico ha involontariamente messo in onda scene di sesso spinto. Certo è che le immagini hanno sorpreso chi passeggiava vicino alla farmacia, e non c'è da meravigliarsi.