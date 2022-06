Biden cade con la bicicletta, il video diventa virale: "Sto bene"

WASHINGTON (USA) - Solo un piccolo spavento e poi il sospiro di sollievo per Joe Biden, caduto mentre stava iniziando a fare un giro in bici a Rehoboth Beach, nel Delaware. Rialzatosi subito, il presidente degli Stati Uniti ha poi rassicurato i presenti: "Sto bene", ha detto ai reporter che lo seguivano insieme agli agenti del Secret service. Biden ha spiegato che ha avuto problemi nel togliere le scarpe dai pedali, cui erano agganciati con delle clip. La caduta è stata immortalata in un video ed è presto diventata virale sui social.