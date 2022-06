Morto Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica

Grande lutto nel mondo dell'imprenditoria italiana: è morto all'età di 87 anni Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica e presidente di EssilorLuxottica. L'uomo, tra i più ricchi d'Italia, è morto all’ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato. Maggior azionista di Mediobanca e di Generali, Del Vecchio ha messo su un impero diventando un esempio di lungimiranza e affermandosi per diverso tempo come uno degli imprenditori più ricchi nel Belpaese.

Leonardo Del Vecchio: da Milano all'impero Luxottica

Nato a Milano nel 1935 da genitori emigrati dalla Puglia, ha vissuto da bambino nell’orfanotrofio dei Martinitt. Il primo impiego a 14 anni, come garzone alla Johnson. Trasferitosi ad Agordo, in provincia di Belluno, qui la comunità montana aveva offerto terreno a chi avesse avviato un’azienda sul territorio. A 26 anni Del Vecchio iniziò l’avventura di Luxottica, prima come terzista e poi come produttore di occhiali finiti. Dal 1969 è diventato il proprietario unico dell’azienda, che ha continuato a espandersi anche a livello internazionale, fino alla fusione del 2017 con Essilor.