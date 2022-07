Covid, nuovo allarme sanitario: veterinaria contagiata da un gatto

ROMA - Il contagio "particolare" è stato certificato ed è una novità che ha fatto scattare un allarme sanitario in tutto il mondo . Per la prima volta, infatti, gli scienziati thailandesi hanno dimostrato la trasmissione del Covid da un gatto a una veterinaria . Lo hanno fatto attravrerso uno studio pubblicato su "Emerging Infectious Diseases", rilanciato poi da "Nature". Inevitabile parlare d'allarme dal momento che nel mondo ci sono circa 220 milioni di gatti domestici.

Conseguenze

Allo stesso tempo, però, proprio questa enorme diffusione dovrebbe lasciar supporre il fatto di essere in presenza di un evento più unico che raro. Il virus d'altronde non attacca solo l'uomo, ma anche (almeno) altre 50 differenti forme di animale. Dai cani agli ippopotami, passando per i criceti, in questi casi generalmente il virus è autolimitante e si estingue da solo senza conseguenze né per l'animale, né a livello di contagio.