Marmolada, valanga di ghiaccio: sei morti e otto feriti

E' di sei morti, otto feriti di cui uno grave e una decina di dispersi, il bilancio provvisorio delle vittime del crollo di un enorme seracco sulla Marmolada. La tragedia si è consumata sotto Punta Rocca, sul versante Veneto. Una valanga di neve, ghiaccio e roccia ha travolto alcune cordate. "Non ho mai visto una cosa del genere in Marmolada. Non è la solita valanga invernale, grado due, grado tre: è la natura. Se volessimo fare un paragone con l'edilizia potremmo parlare di un cedimento strutturale", ha dichiarato uno dei soccorritori impegnati nel recupero delle vittime e dei feriti. "Lo zero termico è oltre i 4 mila metri - aggiunge - ed è chiaro che è una cosa metereologica che nemmeno la migliore delle guide può prevedere".