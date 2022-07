Facchinetti contro gli influencer: "Basta, finitela di scroccare le cene"

Duro sfogo di Francesco Facchinetti . Il cantante ha attaccato sui social gli influencer , rei di pretendere di non pagare il conto nei ristoranti. Tutto è nato dalla notizia di uno chef messicano che ha allontanato dal suo locale una ragazza molto nota sul web, perchè quest'ultima aveva chiesto una cena gratis in cambio di pubblicità al suo locale. "Basta! Fate il grano, fate i soldi, spendete questi soldi!", ha rimarcato Facchinetti dal suo profilo. "Uno chef molto famoso messicano - ha continuato Facchinetti su Tik Tok - si è rifiutato di offrire la cena a un’influencer che aveva chiesto appunto la cena offerta in cambio di stories. Hai fatto bene! E questa moda allucinante degli influencer o dei personaggi famosi che vanno in giro a scrocco deve finire, basta! Spendete questo grano! Io non ho mai chiesto nulla a gratis. Ho pagato quasi sempre", ha proseguito Francesco.

Lo sfogo di Facchinetti

"Se vado in un ristorante e mi offrono, lascio i soldi per la mancia. Lascio 50/100 euro per la mancia. E se vado in qualsiasi posto lascio quasi sempre la mancia. Chiedete a tutte le persone che mi conoscono. Io non voglio cose gratis. Se mi spediscono cose gratis a casa, le rispedisco indietro. Io mi sento che devo pagare! Devo pagare perché sono stato fortunato nella vita ed è giusto, è una questione etica, morale, pagare le cose. Se sei un personaggio famoso e ti vuoi far offrire le cose, fai schifo. Fai pena. Fai pena!". Il figlio di Roby dei Pooh, è un fiume in piena: "Come quelle influencer che fanno le stories e dicono “oddio voglio andare a Porto Rotondo, voglio andare a Porto Cervo c’è qualche posto che mi vuole ospitare. E scrivono in dm ai ristoranti, agli hotel questa è follia! Siete delle bestie. Se guadagnate, spendete, perché accumulare i soldi alla fine ve lo posso assicurare, porta sfiga!" ha concluso.