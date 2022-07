Roma, maxi incendio a Centocelle: nube di fumo visibile in molti quartieri

ROMA - Fiamme nella zona di via Casilina a Roma dove nel pomeriggio di oggi, sabato 9 luglio, è divampato un vasto incendio. La densa nube di fumo è visibile in tutto il quadrante est della Capitale compresa l'area di Centocelle, Cinecittà e il quartiere Appio. Sul posto i vigili del fuoco che sono al lavoro per domare le fiamme, carabinieri, polizia e agenti della Polizia Locale.