Maurizio De Giovanni colpito da infarto: operato al Cardarelli, condizioni stabili

NAPOLI - Una brutta notizia ha svegliato stamane il mondo della cultura: lo scrittore Maurizio De Giovanni, autore di grandi capolavori come "Il Commissario Ricciardi" e "I bastardi di Pizzofalcone", nella notte è stato colpito da un infarto ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Cardarelli di Napoli dove è stato prontamente operato. A dare l'annuncio del malore occorso al romanziere e sceneggiatore partenopeo, 64 anni, è stato il senatore Sandro Ruotolo, che su Twitter ha scritto: "Forza Maurizio! Maestro e fratello. L’infarto ti ha colpito nella notte e ora devi riposare e rimetterti in piedi presto. Sei una persona speciale. Ti vogliamo bene".

Maurizio De Giovanni, sospeso il tour letterario

Le sue condizioni sembrano ora migliorate, anche se rimane sotto osservazione. Lo scrittore è stato sottoposto all'intervento di procedura di rivascolarizzazione percutanea, con buon risultato finale. Lo comunica l'ospedale precisando che attualmente è ricoverato nella UTIC dell'AORN Cardarelli e le condizioni cliniche sono stabili. Sospeso dunque il tour letterario che lo avrebbe portato da nord a sud Italia per incontrare i suoi lettori e presentare il suo ultimo libro "Un volo per Sara", edito da Rizzoli. Sui social in tantissimi, tra estimatori e addetti ai lavori, hanno voluto augurargli una pronta guarigione.