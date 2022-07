Covid, Cartabellotta: "Inaccettabile l'idea di far circolare liberamente il virus"

MILANO - "Nelle prossime settimane dobbiamo aspettarci un ulteriore aumento di ricoveri ospedalieri e decessi: questo rende del tutto inaccettabile in un'ottica di sanità pubblica l'idea di far circolare liberamente il virus". Così il presidente di Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta commentando i dati dell'ultimo monitoraggio e sottolineando come "l'ipotesi di potenziare l'immunità di popolazione con un 'booster naturale' è molto suggestiva" ma "la popolazione over 50 suscettibile (non vaccinati, persone che non hanno fatto la terza dose e fragili che non hanno fatto la quarta dose) è troppo numerosa".Inoltre, sottolinea ancora Cartabellotta, "una circolazione incontrollata di un virus così contagioso come Omicron 5 rischia di determinare una vera e propria paralisi di vari servizi. Ecco perché rimane fondamentale arginare la circolazione del virus utilizzando le mascherine al chiuso, in particolare in luoghi affollati e poco ventilati, oltre che all'aperto in condizioni di grandi assembramenti con attività a elevata probabilità di contagio".