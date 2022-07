Ivana Trump, l'ex moglie di Donald Trump, e madre dei suoi tre figli più grandi, è morta all'eta' di 73 anni. Lo ha annunciato lo stesso ex presidente Usa in un messaggio sul suo social Truth Social. "Sono molto rattristato di informare tutti coloro che l'hanno amata, e sono molti, che Ivana Trump è morta nella sua casa a New York City", ha scritto sui social l'ex presidente degli Stati Uniti.