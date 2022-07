Giovane blocca volo a Fiumicino: denunciato per procurato allarme

ROMA - Uno scherzo di cattivo gusto alla fine si è tradotto in una denuncia per procurato allarme. Un ragazzo spagnolo di 18 anni - sfruttando l’applicazione Airdrop - ha inviato ai passeggeri del suo stesso volo (Roma-Alicante) foto di teschi, immagini scabrose e un testo in lingua aramaica. Le esplicite minacce sono comparse nel giro di qualche istante sugli smartphone dei compagni di viaggio che - allarmati e piuttosto impauriti - hanno avvisato l’equipaggio di bordo.