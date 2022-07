OLBIA - Un passeggero di un volo in partenza da Olbia questa mattina si stava masturbando a bordo fra l'incredulità dei presenti. Il 40enne è stato immediatamente segnalato e denunciato dalla polizia di frontiera per atti osceni in luogo pubblico. Sarà sanzionato con una multa che può raggiungere i 30 mila euro. Il volo é stato bloccato in pista per diverso tempo in attesa di fare scendere il passeggero.