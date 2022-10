Totti e Ilary, spunta un nuovo retroscena: non solo borse, cosa altro è sparito dall'armadio

Il romanzo infinito del lungo (e complicato) divorzio tra Totti e Ilary si amplia di un nuovo capitolo dalle tinte gialle. Pare che a sparire dall'armadio di Ilary non siano state solo le costosissime borse Chanel ma anche alcune scarpe. Nell'inventario che la ex compagna del capitano della Roma ha consegnato al giudice che si occuperà della restituzione dei beni c'è di tutto, una lista praticamente infinita: borse (si sapeva), scarpe (la novità) ma anche gioielli. Un pesante sequestro per rispondere a quello che Totti ha definito il ratto della cassetta di sicurezza comune, con tutti i Rolex che c'erano dentro.