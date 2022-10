L'abuso degli autovelox: l'intervento di Tagliente

Un fenomeno in aumento: l’abuso degli autovelox . Un numero per esempio: 400 mila sanzioni amministrative nei primi 8 mesi del 2022 a Firenze, circa 1600 al giorno. Si parla di fatto di “multicidio” e di come anche vengono messi a bilancio gli 85-86 milioni di euro ricavati dalle relative sanzioni. Francesco Tagliente , già Questore Capo di Roma, Firenze, e Prefetto di Pisa, in un recente focus ha colto l’occasione per chiarire che “gli strumenti di rilevazione della velocità devono rispondere alle esigenze di migliorare la sicurezza stradale e ridurre il numero degli incidenti causati dall'eccesso di velocità e non per fare cassa”. Tagliente si è riferito anche alla propria esperienza personale professionale, quando ha gestito una situazione simile da Prefetto.

Ha sottolineato Tagliente: “E’ necessario quindi un periodico monitoraggio delle infrazioni. Se risulta che su un tratto di strada ci sono tante infrazioni, l’ente proprietario della strada che incassa le sanzioni, deve intervenire per mettere in sicurezza la circolazione. Deve intervenire non limitarsi ad incassare le sanzioni. Da Prefetto di Pisa mi accorsi che dai 12 autovelox gestiti dalla Provincia erano state inviate 43.527 multe per un totale di oltre otto milioni di euro, decisi di fare personalmente un sopralluogo sulla strada più multata e mi resi conto che quell’autovelox rappresentava un pericolo piuttosto che una sicurezza per la circolazione. La maggior parte dei conducenti sorpassava i pochi veicoli che rispettavano il limite di velocità - forse perché già sanzionati in quel tratto - creando un reale pericolo di incidenti. Chiesi all'epoca al comandante della sezione della Polizia stradale Pietro Ciaramella una relazione per valutare la rispondenza dell’autovelox ai criteri di indirizzo e coordinamento del Ministero dell'Interno, che è bene ricordarlo, sono quelli di migliorare la sicurezza stradale e ridurre il numero degli incidenti causati dall'eccesso di velocità e non certo per fare cassa. Al termine della verifica con un decreto prefettizio feci spegnare quasi tutti gli autovelox fissi non rispondenti ai requisiti della Provincia”.

E qui l'utile considerazione finale di Tagliente: “Un rilevatore di velocità non deve essere come dire eterno. Toglierlo significa aver curato quella strada malata e quindi averla guarita. Un autovelox può benissimo essere spostato, spento per un periodo, spento per alcune ore, insomma va fatta una analisi del suo funzionamento in rapporto alla incidentalità. Come minimo deve modificare e rendere più visibile e più sicura la segnaletica”.