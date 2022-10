Roma, morte Francesco Valdiserri: anche Napoli e Lazio si uniscono al cordoglio

Una tragedia che toglie il respiro. Dove non contano né il calcio né la politica: tutti sono uniti nel cordoglio ai giornalisti del Corriere della Sera Paola Di Caro e Luca Valdiserri che nella notte hanno perso il primogenito Francesco, 18 anni, ucciso mentre era sul marciapiede a via Cristoforo Colombo. Tifoso della Roma, amante della musica, nel nome portava la passione (soprattutto della mamma) per Totti, Francesco è oggi nei pensieri della politica (da Berlusconi a Giorgia Meloni, da Calenda a Enrico Letta) e del calcio. In attesa della Roma, che studia il modo migliore per ricordarlo ed essere vicina alla sua famiglia, hanno espresso il loro cordoglio la Lazio e il Napoli.