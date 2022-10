WhatsApp down in tutta Italia: l'app di messaggistisca non funziona

Verso le ore 9 di questa mattina Whatsapp ha smesso di funzionare sia da telefonino che da web. Dopo il crash di ieri sera, l'app di messaggistica più famoso al mondo non funziona più dalle ore 9 di questa mattina e su Twitter è andato immediatamente in tendenza l'hashtag #Whatsappdown. Non è ovviamente la prima volta che l'applicazione ha smesso di funzionare mandando in crisi miliomni di utenti. Sono tantissime le segnalazioni arrivate su Downdetector, la piattaforma specializzata che raccoglie e comunica i problemi su vari siti e applicazioni. Già ieri, nel tardo pomeriggio, l'appa aveva dato segnali di malfunzionamento.