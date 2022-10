Eclissi di sole: a che ora, dove e come vederla

È in arrivo un eclissi di sole, uno spettacolo astronomico in cui la Luna si frapporrà tra il Sole e la Terra. In Italia noteremo il cambio di luce tra le 11:15 e le 13:20. Nel nostro paese però l'eclissi sarà parziale, con una percentuale di diametro solare coperto che andrà dal 29% nel nord al 22% nel sud. Insomma, non vedremo calare improvvisamente la notte ma ci sarà comunque un importante cambio di luce.