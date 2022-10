Galleria degli Uffizi, due influencer nella bufera per la foto sexy davanti alla Venere di Botticelli

Stavolta lo scopo non era quello di protestare contro il cambiamento climatico, ma semplicemente di attirare l'attenzione dei propri follower. Due influencer, Alex Mucci e Eva Menta (la prima seguita da circa sei milioni di seguaci, la seconda da 3,8 milioni), si sono presentate in abiti succinti davanti alla Venere di Botticelli, ospitata agli Uffizi di Firenze, e hanno scattato delle foto che hanno poi pubblicato sui propri profili social, scatenando la reazione dei followers e delle autorità. Il capogruppo di Fratelli d'Italia a Firenze, Alessandro Draghi ha denunciato l'episodio in una nota: "La Venere del Botticelli non può essere usata da costoro per uno spot indecente e mi pare strano che i custodi non se ne siano accorti, e che a distanza di diverse ore al direttore Schmidt non siano arrivate le indegne immagini delle due sexy influencer".