Orrore in Brasile: un uomo registra la propria morte

BRASILE - Tragedia in Brasile, a Ceará, dove un uomo è morto per il crollo di una teleferica su cui stava viaggiando. Il 39enne si stava riprendendo quando all'improvviso la struttura ha ceduto, crollando a terra. La vittima non è morta sul colpo, ma nel tragitto verso l'ospedale. L'aspetto più scioccante è che il tutto è stato ripreso in diretta sia da lui sia da sua moglie, che dall'altra parte della teleferica (lei l'aveva utilizzata poco prima) ha registrato la traversata. Come si legge su "Marca", la famiglia ha denunciato l'accaduto, accusando di grave negligenza l'attrazione: "Era di legno e non era ben interrata, solo a livello superficiale, sulla sabbia". Pare, stando a quanto riferisce l'avvocato della famiglia, che prima di usare la teleferica la vittima abbia chiesto: "Peso 160 chili, mi sostiene?".