Forte scossa di terremoto nel centro Italia, avvertita anche a Roma

Due scosse di terremoto molto forti sono state percepite in particolare in varie zone delle Marche in particolare. Il tutto è avvenuto poco dopo le 7, con numerose città in cui le case hanno tremato per diversi secondi. La scossa avvertita nell'Italia centrale ha avuto una magnitudo di 5.7 ed è stata registrata dall'Ingv al largo della costa marchigiana pesarese. E' stata seguita da altri due terremoti di magnitudo 3.1 e 3.4. Il terremoto è stato sentito anche a Roma , Firenze , Bologna e nel nord Italia. Al momento non ci sono segnalazioni di danni.

La testimonianza dei cittadini e le scuole chiuse

"I lampioni di illuminazione pubblica oscillavano come fuscelli, tutto tremava forte, una sensazione terribile e la gente si è riversata in strada". Sono le testimonianze degli abitanti di Fano (Pesaro Urbino) dopo le forti scosse di terremoto. Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero danni visibili sui palazzi ma ci sono fessurazioni e crepe in diverse abitazioni. Ambulanze e mezzi dei vvf stanno girando per la città per soccorsi e verifiche. Docenti e studenti dell'istituto tecnico professionale Benelli sono all'esterno della scuola e non entrano nelle classi per ragioni di prudenza. La sindaca di Ancona Valeria Mancinelli, ha comunicato che "in via precauzionale vengono sospese le lezioni di tutte le scuole della città, di ogni ordine e grado, dai nidi alle superiori". Anche l'Università resta chiusa.