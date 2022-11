"È uguale a Tiziano Ferro": incastrato il ladro entrato in casa di Cecilia Rodriguez

MILANO - "Il conducente della vettura era fortemente somigliante a Tiziano Ferro". Un identikit facile da delineare per un testimone imbattutosi in una banda di ladri in fuga e alla polizia è bastato così setacciare i social per individuare il capo del gruppo di banditi, autori di diversi colpi nelle ville dei vip avvenuti nel 2021 in centro a Milano.