Marino Bartoletti e la discesa degli dei, ecco il suo nuovo libro

Terza opera dell'inedita trilogia narrativa dedicata ad alcuni dei più grandi personaggi dello sport e dello spettacolo. Giornalista sportivo di lungo corso, conduttore radiotelevisivo, critico musicale, scrittore e opinionista, Bartoletti è considerato uno dei personaggi italiani più amati dal grande pubblico. Da qui nasce la fiabesca narrazione legata ai "Grandi" dello spettacolo e dello sport.

"La discesa degli Dei" è - si legge in un comunicato della casa editrice - un racconto appassionante e originale, per donne e uomini che vogliono trascorrere qualche serata in compagnia dei grandi personaggi dello sport e dello spettacolo più amati, scoprirne i sentimenti più sinceri e conoscerne qualche aneddoto inedito, dalla penna di uno scrittore che, come pochi, sa raccontare storie che sembrano favole e favole che sembrano storie.