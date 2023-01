"Putin ha invaso l'Ucraina per colpa di un farmaco"

Putin avrebbe invaso l'Ucraina per colpa di un farmaco. È quanto emerge dal dossier stilato dai servizi segreti danesi, secondo il quale a febbraio scorso, quando la guerra è cominciata, il leader della Russia era in cura per combattare il cancro e assumeva un farmaco che potrebbe aver influenzato la sua decisione di scagliare l'offensiva contro l'Ucraina. Infatti, secondo gli esperti del Danish Defence Intelligence Service, le "manie di grandezza sono uno degli effetti collaterali più noti collegati al tipo di trattamento ormonale che stava seguendo Putin".