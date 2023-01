Roma, choc a Termini: ragazza accoltellata mentre fa il biglietto VIDEO

ROMA - Un’aggressione senza motivi apparenti. Sabato sera - alla Stazione Termini - un uomo ha accoltellato una ragazza israeliana che stava acquistando un biglietto del treno. La giovane donna, dopo essere stata colpita con tre fendenti, si è accasciata a terra. Prontamente soccorsa, è stata portata in codice rosso all’ospedale Umberto I. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita.

Le indagini

Gli inquirenti - attraverso le telecamere di sorveglianza - hanno ricostruito l’aggressione. In ospedale, la ragazza aggredita - nella deposizione agli agenti di Polizia - ha escluso di conoscere l’uomo, né di aver avuto con lui futili discussioni. L’aggressione non avrebbe un movente, e questo lascia perplessi gli inquirenti; se l’uomo ha colpito senza motivo, potrebbe tornare a farlo. Per questo, in Questura l’allerta è massima.