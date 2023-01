Papa Ratzinger, i funerali: orario e come seguirli in tv

È il giorno dei funerali del Papa Emerito Benedetto XVI . Un evento di eccezionale rilevanza, unico nella storia : per la prima volta i funerali di un Papa saranno celebrati da un altro Papa. L'ultimo saluto al Pontefice, che aveva 95 anni ed era da tempo malato, avrà un'enorme copertura mediatica con numerose reti che trasmetteranno l'evento in diretta.

Funerali di Papa Ratzinger, come vederli in tv

L'evento sarà visibile in una diretta speciale su Rai 1, che inizierà alle ore 8.30, e anche su RaiNews24 con ospiti e inviati e con la traduzione in Lingua dei Segni Italiana. Seguirà l'evento anche Canale 5, con uno speciale di Mattino Cinque News al via alle 8.35 fino alle ore 13. Infine si potrà seguire i funerali su Tv2000, in diretta per le esequie a partire dalle 9.30, precedute e seguite da due speciali de Il Diario di Papa Francesco e con spazio anche all’Angelus.