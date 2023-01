Quanti soldi ha ricevuto Harry per scrivere la sua biografia: quando esce il libro

LONDRA (Inghilterra) - Un ingaggio reale per pagine reali. Il prossimo 10 gennaio uscirà l’atteso libro di Harry, il secondogenito di Re Carlo d’Inghilterra e Diana Spencer. A Corte c’è grande timore per le rivelazioni che il racconto del figlio del Re inglese, in tutto il resto del mondo c’è grande attesa. Il titolo del libro è “Spare - Il minore”, ed è un volume in cui il Principe di Windsor racconta la sua vita senza fare sconti alla Famiglia Reale.