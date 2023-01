Scontri tra ultras, tornano liberi due tifosi della Roma

ROMA - Emiliano Bigi e Filippo Lombardi, i due tifosi della Roma arrestati dalla Polizia dopo aver preso parte agli scontri con gli ultras del Napoli sull'autostrada A1, sono tornati in libertà perché il giudice non ha riconosciuto gli estremi per l'applicazione della flagranza differita, in particolare sotto l'aspetto della necessità e urgenza. I due, difesi dall'avvocato Marco Bottaro, erano stati bloccati lunedì dalla Digos a Roma. Il giudice ha disposto l'invio degli atti al pm, che aveva sollecitato il carcere per i due per l'accusa di rissa aggravata e che dovrà ora trasmetterli ad Arezzo.