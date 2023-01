ROMA - Un uomo è stato fermato il 5 gennaio scorso a Roma nella zona della riserva naturale della Marcigliana, nella zona di Settebagni. Il 52enne è stato trovato in possesso di una balestra, alcune frecce, un pugnale e un coltello. Per lui è scattata la denuncia di porto abusivo di armi: le forze dell'ordine non escludono che l'armamentario, trovato nell'auto dell'uomo, sarebbe stato utilizzato dall'uomo per andare a caccia di cinghiali, presenti numerosi all'interno della riserva naturale.