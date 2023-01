E’ morta Lisa Marie Presley, l’unica figlia di Elvis

LOS ANGELES (Stati Uniti) - Lisa Marie Presley, unica figlia di Elvis, è morta in seguito all'attacco cardiaco. Ieri la donna aveva avuto un malore all’interno della propria casa, ed era stata soccorsa dall'ex marito, Danny Keough che viveva ancora con lei. Ricoverata immediatamente in ospedale, era stata messa in terapia intensiva.