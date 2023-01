Undici anni fa il naufragio della Concordia: 32 le vittime

Schettino condannato a 16 anni

Francesco Schettino, comandante della nave, è stato condannato a 16 anni di reclusione per omicidio plurimo. Trentadue le vittime, che non riuscirono a trovare posto nelle scialuppe. La più giovane, Dayana Arlotti, aveva 5 anni. Dal 2015, sull'Isola del Giglio è stata istituita ufficialmente la "Giornata delle vittime della Costa Concordia" per ricordare chi ha perso la vita nel naufragio. Cade il 13 gennaio di ogni anno.