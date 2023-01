Roberta Martini shock, legata e rapinata: notte di terrore per l'ex top model

Notte di paura per Roberta Martini, ex top model e imprenditrice nel campo della moda. La 48enne è stata rapinata nella sua abitazione milanese da tre persone, che in piena notte hanno fatto irruzione nell'appartamento e, coperti di passamontagna, hanno minacciato la donna costringendola ad indicare la collocazione della cassaforte. Dopo averla immobilizzata con fascette da elettricista, hanno prelevato 5000 euro in contanti e gioielli. La donna è stata liberata nel momento in cui i malviventi si sono dati alla fuga. Martini ha chiamato il 112 e presentato denuncia alla polizia.