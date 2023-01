Greta Thunberg portata via con la forza dalla polizia tedesca: cosa è successo VIDEO

LUTZERATH (Germania) - Greta Thunberg continua a far parlare di sé. Ieri la giovane attivista è stata bloccata dalla Polizia tedesca durante una manifestazione di protesta contro una miniera di carbone. Durante la dimostrazione, alla quale hanno aderito oltre trentacinque mila attivisti, la giovane si sarebbe seduta sul bordo di un muro a ridosso della miniera per chiederne lo smantellamento.

Il fermo di Greta Thunberg

Nonostante l’invito della Polizia tedesca, la ragazza non si sarebbe spostata dal fronte delle proteste. A quel punto, è stata portata via con la forza dalla polizia tedesca a Lützerath, dove si erano dati appuntamento migliaia di attivisti che si erano organizzati per chiedere lo sgombero della miniera di carbone. La leader del movimento Fridays for Future ha ignorato le indicazioni della Polizia, e per questo motivo è stata spostata con la forza dagli agenti.