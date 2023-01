Messina Denaro e la clamorosa profezia dell’uomo di fiducia dei Graviano che aveva previsto tutto

Baiardo, la profezia sull'arresto di Messina

Baiardo parlò in un’intervista rilasciata nel novembre 2022 (due mesi prima dell'arresto) a Massimo Giletti per il programma Fantasmi di mafia su La7. "Con il nuovo governo sarebbe potuto arrivare un regalino? Magari. Presumiamo che un Matteo Messina Denaro sia molto malato e faccia una trattativa per consegnarsi lui stesso per fare un arresto clamoroso?". In quell'occasione Baiardo dichiarò anche che la trattativa Stato-mafia "non è mai finita". E poi: "L’unica speranza dei Graviano è che venga abrogato l’ergastolo ostativo".