Totò Schillaci e Matteo Messina Denaro, l'incredibile retroscena: "Ero nella clinica e..."

Il racconto di Totò

"Ero in ospedale che stavo aspettando per entrare, saranno state più o meno le 8,15, poi ho visto arrivare tutti i carabinieri mascherati, incappucciati e ci hanno bloccato tutti". Senza saperlo così il 58enne ex attaccante della Juventus e dell'Inter, capocannoniere con l'Italia ai Mondiali del 1990, si è ritrovato ad assistere all'arresto: "Ero nella zona del bar - ha aggiunto Schillaci - non sono nemmeno arrivato a entrare al bar perchè mi stavo fumando una sigaretta quando ho visto arrivare tutti improvvisamente incappucciati, mascherati con il passamontagna e ci hanno fermato tutti. Non sono riuscito a vedere molto, perché ci hanno detto di rimanere fermi dove eravamo".