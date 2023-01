Arrestato il figlio di Cristiano Lucarelli: accusato di violenza sessuale

La polizia di Milano ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare ai danni di Mattia Lucarelli, calciatore del Follonica e figlio dell'ex attaccante del Livorno Cristiano Lucarelli. Stessa sorte per Federico Apolloni, calciatore 22enne del Livorno e suo ex compagno di squadra. I due sono accusati di violenza sessuale ai danni di una ragazza americana. I fatti risalgono al 22 marzo scorso. Secondo gli inquirenti la coppia avrebbe finto di accompagnare a casa la vittima al termine di una serata in discoteca, per poi portarla in un appartamento nella loro disponibilità. In quell'abitazione sarebbe avvenuta la violenza.