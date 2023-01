Castellani, addio alla figlia. Rinviato evento della Memoria

L'Ussi Toscana si unisce al dolore della famiglia Castellani per la scomparsa di Carla, figlia dell'indimenticato calciatore, Carlo Castellani, ed esprime le più sentire condoglianze.



L'Ussi Toscana in accordo con l'Empoli Football Club e il Comune di Empoli ha deciso, per rispetto del dolore della famiglia Castellani, di rimandare a data da destinarsi l’iniziativa che si sarebbe dovuta svolgere questo pomeriggio, venerdi 27 alle ore 15, allo stadio. Era in programma un appuntamento che, nel Giorno della Memoria, avrebbe visto consegnare una targa con una frase sulla forza del ricordo al figlio di Carlo Castellani, Franco, in ricordo del padre scomparso l’11 agosto 1944, appena trentacinquenne, all’interno del campo di concentramento di Mauthausen.