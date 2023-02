Terremoto in Turchia, il bel gesto di Mertens e della moglie nello stadio del Galatasaray

La macchina della solidarietà

Nel paese turco e nel resto d’Europa si è messa subito in moto la macchina di solidarietà per raccogliere beni di prima necessità da inviare nelle località colpite. A Istambul, i tifosi del Galatasaray, insieme alla società, hanno iniziato una raccolta per partecipare in maniera significativa agli aiuti umanitari. L’ex giocatore del Napoli Dries Mertens, insieme alla propria moglie, è sceso in prima linea - non soltanto a livello economico - per dare il proprio sostegno. Il calciatore nelle ultime ore ha partecipato attivamente, preparando le spedizioni che in breve tempo raggiungeranno il sud della Turchia.