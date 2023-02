Scossa di terremoto a Siena, persone in strada: cosa sta succedendo

SIENA - Una prima scossa alle 5.50, poi il terremoto ha continuato a far vibrare gli storici palazzi di Siena e del circondario della storica città toscana. La gente è scesa in strada in pigiama, si è radunata a Piazza del Campo cercando riparo fuori dalle palazzine. Le scosse non sono state di lieve entità: 2.8 e successivamente un’altra da 2.2 di magnitudine.