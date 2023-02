Superenalotto: come si riscuote la maxi vincita?

Una volta appurata la vittoria al Superenalotto , come si può riscuotere la maxi vincita? Ieri è stato centrato il sei da 371 milioni di euro . Un jackpot mostruoso, che verrà diviso tra coloro che hanno acquistato una delle 90 quote del sistema con i numeri estratti.

Superenalotto: centrato il sei: montepremi record da 371 milioni

Il regolamento

Secondo il regolamento, i vincitori del jackpot, devono presentarsi entro 90 giorni con il tagliando vincente ad uno degli Uffici Premi di Sisal S.p.A (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) in Via A. Tocqueville 13 a Milano o in Viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma. Questo, nel caso la giocata sia stata effettuata in una ricevitoria. In caso di giocata online invece, i vincitori dovranno presentare la stampa della giocata vincente, un documento di identità valido ed il codice fiscale.