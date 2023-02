Richard Gere ricoverato in Messico: fans in ansia, le sue condizioni

MESSICO - I fans di Richard Gere sono in ansia per le condizioni di salute dell'attore, ricoverato in Messico per una polmonite nei giorni scorsi e poi dimesso. Lo riporta Tmz. Gere era in vacanza vicino a Nuevo Vallarta per festeggiare il 40° compleanno di sua moglie, Alejandra Silva, insieme ai loro figli, ma - secondo fonti interpellate da Tmz - ha accusato una brutta tosse persistente che l'ha costretto al ricovero nel corso della vacanza. L'attore sarebbe ancora sotto antibiotici, ma starebbe migliorando.