Bontà tua, Maurizio Costanzo

Il suo ricordo riempie - lo farà per molti giorni - quotidiani, periodici, programmi tv e radio, siti. Perché Maurizio ha riempito di sé gli ultimi cinquant’anni del Paese : Costanzo giornalista, autore, conduttore, sceneggiatore, uomo di cultura, amico dei grandi, socialmente impegnato, potente, influente, strepitoso battutista; Costanzo presente nella Treccani con questa sintesi di vita e carriera, che nel suo caso sono la stessa cosa: “autore di programmi radiofonici e televisivi e di diverse commedie teatrali (“Il marito adottivo”, “Vuoti a rendere” ecc.), ha raggiunto la popolarità nel 1976 conducendo per la Rai il talk-show “Bontà loro”. Ha poi condotto per Mediaset il “Maurizio Costanzo Show” (1982-2009), del quale è stato anche autore, “Tutte le mattine”, “Buona domenica”, “Altrove - Liberi di sperare” (2006), un approfondimento sulla vita nelle carceri, e “Il grande cinema italiano”. Dal 2007 ha condotto il programma radiofonico di Rai Radio 1 “L’uomo della notte”, in cui si mescolavano musica, riflessioni e attualità; dal 2010 al 2011 ha ripreso per la Rai “Bontà loro”, nel 2015 il ”Costanzo Show” e dal 2016 per Canale 5 ha condotto un nuovo talk, “L’intervista”. Tra le sue pubblicazioni, “Chi mi credo di essere”, “E che sarà mai?”, “La strategia della tartaruga”, “Sipario! 50 anni di teatro. Storia e testi”, “Vi racconto l’Isis” e il recente “Smemorabilia. Catalogo sentimentale degli oggetti perduti”.

Fin qui la Treccani. Ma Costanzo era tanto di più: altri lo sapranno raccontare meglio di me. Mi piace tuttavia ripensare al “mio” breve ma intenso rapporto con l’uomo-televisione che avevo seguito per anni con un misto di invidia, curiosità e ammirazione e che da luglio 2021 ho avuto il privilegio di frequentare, scoprendo una persona totalmente diversa da quella che mi avevano descritto e avevo immaginato. L’occasione me la diede la Roma e il ruolo di responsabile della comunicazione istituzionale che i Friedkin gli avevano affidato, un incarico che lasciò sette mesi dopo, a febbraio , «perché c’era ben poco da comunicare».

La sua Roma era quella degli anni Sessanta, ma è stata anche e soprattutto Francesco Totti, per il quale disegnò una nuova immagine pubblica. «Ho sofferto più per la Roma che per amore» spiegò a “Un Giorno da Pecora”. «La Roma è una fede, non vedo molto le partite ormai, ma seguo sempre i risultati. Non le vedo perché mi incazzo, preferisco limitarmi ai risultati. Per un paio di anni ho diretto un giornale, il Romanista. Beh, il mal di fegato che avevo in quel periodo...».

Ultimamente si spostava poco volentieri. Mi invitò nel suo ufficio, piccolo ma pieno di libri, giornali, quadri, foto di grandi del cinema e del teatro, schermi tv e tartarughe d’ogni tipo («ne ho più di cinquemila»); una tartarughina in ceramica siglata M.C. il portafortuna che regalava a ospiti e amici. «Amo la tartaruga perché va piano, ma arriva sempre».

Ci teneva a esprimere due volte la settimana i suoi “Pensieri giallorossi” sul Corriere dello Sport («Il mio giornale sportivo»). Mi sono spesso domandato come mai un uomo così impegnato e importante si sentisse tanto legato a una rubrica di poche righe. E di calcio.

Ho partecipato all’ultima - e purtroppo storica, ormai - puntata del “Maurizio Costanzo Show”, il 25 novembre scorso. «Riprenderemo il 15 marzo» mi salutò così. «Vorrei che ci fossi, ti fa piacere?». «E me lo chiedi anche?» risposi.

Costanzo era affettuoso e sorprendente, attento al dolce rumore della vita, un uomo dalle radici pesanti in un mondo in cui tutto è fluidità e velocità. Da qualche giorno era ricoverato eppure continuava a dettare le sue note a Concetta, Irene, Krizia, Valeria, Silvia. «La memoria sa cancellare alcune cose» sono parole sue. «La vita è piena di appuntamenti mancati. I ricordi più amari li ho dimenticati». Lo ringrazio per quello che ci ha dato e per l’amore e la considerazione riservati a questo giornale. Bontà sua.