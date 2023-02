Addio Maurizio Costanzo, camera ardente e funerale: orario e data per l'ultimo saluto

ROMA - La scomparsa di Maurizio Costanzo è una perdita significativa per il Paese e in particolare modo per la città di Roma. Nei prossimi due giorni, per commemorare il giornalista scomparso, verrà aperta la Camera ardente in Campidoglio presso la Sala della Protomoteca, con ingresso dal Portico del Vignola. Nella giornata di oggi l’apertura al pubblico è prevista dalle ore 10.30 alle 18, mentre nella giornata di domani - domenica il 26 febbraio - dalle ore 10 alle 18.