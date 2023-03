Aranzulla è una furia contro Deliveroo: incredibile sfogo sui social per una “pizza immangiabile”

MILANO - La consegna della pizza a domicilio turba la tranquillità del guru del web italiano, Salvatore Aranzulla che, per l'occasione, spezza una lancia a favore dei rider che critica aspramente la multinazionale per cui lavorano, Deliveroo. Il divulgatore informatico, attraverso un lungo post su Facebook, racconta di aver ordinato la cena ma, per un motivo ignoto, l'app prende in carico il suo ordine in un punto vendita molto distante dalla zona di Milano in cui abita. Da qui le feroci critiche: "Non ha senso fare pedalare una persona dall’altra parte" della città, scrive Aranzulla che poi aggiunge: "Quando me ne accorgo, provo a sentire l’assistenza: sono disposto a pagare per l’ordine e la consegna, ma non a riceverlo". Poi Aranzulla rincara la dose: "Ma è normale fare andare un rider per una distanza così lunga mentre in chat ti prendono in giro dicendoti che è quasi arrivato? Quando mi dicevano che era sotto casa si trovava dalla parte opposta di Milano come da foto".