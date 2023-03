Dani Alves in carcere, svelata la lettera alla moglie: la disperata richiesta

La lettera

Negli ultimi giorni l’ex giocatore di Barcellona e Juventus ha scritto una lettera alla moglie, Joana Sanz che ha recentemente annunciato la rottura definitiva con il calciatore sui suoi social network. "Ora, in questi momenti difficili, mi dolgo della tua decisione e non vedo l'ora che la vita ci dia un'altra opportunità -scrive Dani Alves a Joana Sanz - continuerò a combattere come ho sempre fatto con il supporto di chi è al mio fianco per mostrare la mia innocenza al mondo intero”. Dopo otto anni, il matrimonio sembra essere al capolinea. Ma Dani Alves non si dà per vinto: vuol recuperare la storia con Joana Sanz, ma prima dovrà dimostrare la sua innocenza davanti ai giudici.