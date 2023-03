Stati Generali delle società sportive: il 1º aprile nuova tappa

“Un impegno continuo per le società sportive ed un momento di chiarimento sulla nuova riforma del lavoro, su temi fiscali e gestionali, sulle criticità e le opportunità. Sono questi gli argomenti principali che troveranno spazio nel convegno “Le società sportive: focus, criticità ed opportunità ”, che il Comune di Firenze sta organizzando per sabato 1° aprile (dalle 9 alle 13) a Sant’Apollonia.

Si tratta di una tappa che rientra nel percorso iniziato con gli Stati Generali delle società sportive. Queste le parole di Fabio Giorgetti, presidente Commissione Cultura e Sport del Comune di Firenze, nel presentare la nuova iniziativa dedicata al mondo sportivo fiorentino e del territorio. A due settimane dall’evento, sono arrivate oltre 180 adesioni da parte dei club. Un convegno ad alta specializzazione data la presenza ed il patrocinio dell'Ordine dei dottori Commercialisti di Firenze, dei Consulenti del lavoro della Provincia di Firenze e di Fiscosport.



“Il Convegno, in particolare, offre un momento utile ed importante per informare e spiegare i cambiamenti che a breve coinvolgeranno tutte le società sportive in materia di lavoro sportivo - ha dichiarato Giorgetti - e crea, infatti, l'occasione per il confronto e la ricerca di soluzioni su tematiche attuali ed urgenti come le verifiche fiscali di controllo da parte degli organi preposti ed i contratti di sponsorizzazione e/o pubblicità.



L'obiettivo è quello di fornire un supporto alle realtà sportive, dopo due anni di pandemia, per affrontare insieme i cambiamenti e le difficoltà economiche e finanziarie fornendo strumenti di valutazione e formazione. "Lo sport e le società sportive deve essere una priorità nella gestione dei nostri comuni e dobbiamo aiutare i presidenti, i dirigenti e tutti i volontari a svolgere quel ruolo educativo, sportivo e sociale perchè sono loro che "vivono" tutti i giorni i nostri impianti sportivi pubblici e privati con i nostri ragazzi".