Venezia, tuffo in acqua dalla cima di un palazzo: la bravata social fa infuriare il sindaco

L'ira del sindaco

Immediato il commento con un tweet del sindaco, Luigi Brugnaro. "A questo soggetto - dice - bisognerebbe dare un certificato di stupidità e un bel sacco di pedate. Stiamo cercando di identificarlo, per denunciarlo. Lui e il suo compare sotto, che faceva il video cretino per i social". Il primo cittadino spiega poi che la Polizia municipale di Venezia "sta cercando di identificare l'autore del tuffo in acqua di stamane e il suo compare: ho mandato una pattuglia per cercare di capire come ha fatto ad andare sul tetto del palazzo, rischiando con il suo gesto anche la vita. Sono veri delinquenti - aggiunge Brugnaro - che non si rendono conto del pericolo che creano alla città. Pensate se fosse passata in quel momento una barca sotto". Il sindaco, definendo quanto avvenuto "un atto delinquenziale", lancia infine un appello: "non fate a gara, non fate queste stupidaggini per qualche like in più sui social".

Indaga la Municipale

Secondo le prime ricostruzioni intanto, dietro al tuffo ci potrebbe essere l'azione di un gruppo di almeno tre filmaker per ottenere il maggior numero di like con il video sui social. È questa almeno l'ipotesi avanzata dalla Polizia municipale che sta indagando sull'episodio. In rete sarebbe stato postato anche un secondo video che mostra, nello stesso punto e probabilmente nella stessa ora, una persona diversa che passa da un lato all'altro del canale. Il video è stato acquisito dai vigili urbani. Si stanno sentendo in queste ore anche alcune persone che risiedono nella zona per capire, in particolare, come sia stato possibile per l'autore del tuffo raggiungere il cornicione dell'edificio.

