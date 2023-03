Ostia, rientra dal lavoro e trova in casa un set di un film porno

Il set di un film porno in casa: è quanto accaduto a Ostia ad un 35enne rientrato in anticipo nell'appartamento dove vive in affitto sul litorale romano. L'uomo ha trovato telecamere, microfoni e attori e attrici svestiti e in atteggiamenti inequivocabili. L'affittuario è rincasato prima del solito orario e qui si è trovato davanti il proprietario di casa, che aveva delle chiavi di riserva per le emergenze, e un vero e proprio set di un film hard. Dopo un'accesa discussione sono arrivati gli agenti del X distretto Lido di polizia: ora il caso è finito in procura.