Paura per Papa Francesco, ricoverato in ospedale: ecco come sta

ROMA - Paura per le condizioni di Papa Francesco. Il Pontefice è stato colto da un malore nel pomeriggio e si trova ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma. Il Santo Padre, da quanto si apprende, dovrebbe passare la notte in ospedale per ulteriori controlli. Le sue condizioni di salute al momento, non sembrano preoccupare i sanitari. Bergoglio dovrebbe rimanere in reparto per essere ulteriormente monitorato.